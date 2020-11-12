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Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam Edecek

Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinlikleri 13 Kasım Cuma ve 14 Kasım Cumartesi, iki farklı tiyatro gösterimiyle devam edecek. Etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam Edecek

Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam Edecek

Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinlikleri 13 Kasım Cuma ve 14 Kasım Cumartesi, iki farklı tiyatro gösterimiyle devam edecek. Etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

12 Kasım 2020 Perşembe 10:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşiden konferanslara kadar birçok programı içeren takvim kapsamında iki tiyatro oyunu sahneleniyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ilk etkinlik, 13 Kasım Cuma, 20.00’da başlayacak. Ayşe Şahinboy’un uyarladığı, Osman Doğan’ın yönettiği ‘Ziyafet Sofrası’ sanatseverlerle buluşacak.

Gösterimler Ücretsiz

14 Kasım Cumartesi günü ise sahnede ‘Çarpım Tablosu’ isimli müzikli çocuk oyunu olacak. Şebnem Güler Karacan’ın yazdığı, Osman Doğan’ın yönettiği oyun, 11.00 ve 13.00 olmak üzere iki gösterimle miniklerle buluşacak. Düzenlenecek etkinlikler ile ilgili Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “13 Kasım Cuma ‘Ziyafet Sofrası’ yetişkin oyunu, 14 Kasım Cumartesi de ‘Çarpım Tablosu’ isimli müzikli çocuk oyunu Necip Fazıl Kısakürek sahnesinde olacak. Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerimiz ücretsiz” ifadeleri kullanıldı.

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Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam Edecek
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