KASKİ'den Abonelik ve Su Kullanımı İçin Güvenlik ve İsraf Uyarısı

KASKİ, abonelik süreçlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla abonelerin uyması gereken bazı kuralları hatırlattı.

Abonelik işlemlerinde hız ve doğruluğu sağlamak adına KASKİ, mülk sahiplerinin, kullandıkları mülk için kendi adlarına abone kaydı yaptırmalarını önemle tavsiye ediyor. Aynı zamanda kullanılmayan mülklerin aboneliklerinin kapatılması gerektiği vurgulanıyor. Geçici bir süre su kullanmayacak abonelerin ise su hizmetlerini kapattırmaları, su israfını önlemek ve gereksiz maliyetlerin önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

Fatura tutarlarında herhangi bir yanlışlık fark eden abonelerin, en kısa sürede Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na veya ilgili KASKİ şube müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtiliyor. KASKİ ayrıca, su sayaçlarının açık, temiz ve aydınlık bir yerde konumlandırılması gerektiğini ve kullanım türünde yapılacak değişikliklerin mutlaka kuruma bildirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

KASKİ, Genel Müdürlük bilgisi dışında su sayaçlarına herhangi bir müdahalede bulunulmaması konusunda aboneleri uyarıyor. Yetkisiz sayaç sökme veya tamirat işlemlerinde tespit edilen durumlarda, ilgili kişilere cezai işlem uygulanacağı bildiriliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, suyun etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için abonelerden bu kurallara uymalarını rica ediyor ve herhangi bir sorunla karşılaşan abonelerin ilgili birimlere başvuruda bulunabileceklerini belirtiyor. Bu uyarılar, hem suyun israfını önlemek hem de abonelerin olası sorunlarla karşılaşmaması adına büyük önem taşıyor.​