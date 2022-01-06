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KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak 2021 yılını değerlendirdi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ahmet KAVAK KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı içerisindeki çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak 2021 yılını değerlendirdi

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak 2021 yılını değerlendirdi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ahmet KAVAK KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı içerisindeki çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

06 Ocak 2022 Perşembe 12:54
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“İl genelinde 2021 yılı içerisinde toplam 770.000 metre içmesuyu şebekesi ve hat döşemesi yapılarak hizmete sunulmuştur. İçme suyu yetersizliği yaşayan bölgelerde 70 Adet sondaj kuyusu açılmış, 100 Adet yeni depo yapımı tamamlanmış ve 65 adet kaptaj yapılmıştır. İl genelinde toplam 155.000 metre kanalizasyon hattı ve 27.000 metre yağmursuyu hattı çalışmalarını tamamladık.

Kahramanmaraş'a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin ikmal inşaatlarını 2021 yılı içerisinde tamamlayarak ayrıca tesise Güneş Enerjisi Santralini kurarak faaliyete geçirdi. Güneş Enerjisi Santraliyle tesisin enerji ihtiyacının 1/5’i karşılanmaktadır.

Ekinözü İlçemizde 93.000 metre içmesuyu şebeke hattı yenilemesi ve 4 adet ilave içmesuyu deposu yapılmıştır. Tamamlanan çalışmaların yanı sıra Pazarcık İlçemizde de içmesuyu çalışmalarına hızla devam ediyoruz.

Küçük Sanayi Sitesinin girişinde 3.500 metre kanalizasyon, 2.800 metre içmesuyu şebeke hatları ve 1200 metre yağmur suyu hatlarını yeniledik. Yine aynı şekilde Yeni Sanayi Bölgesi kooperatif alanında 27.000 metre içmesuyu, 30.000 metre kanalizasyon ve 28.000 metre yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyoruz.

18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına da 2020 yılında başlayarak 2021 yılı içerisinde çalışmalarımızı proje programına uygun olarak devam ettiriyoruz. Avrupa Birliği (%80.08), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (%8.97) ve KASKİ (%10.96) tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapacağız. 92.000 m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının % 60'ını karşılayacak.

Bu yatırım çalışmalarının dışında 185 Çağrı Merkezimize bildirilen 111 bin başvuruyu, sahadaki ekiplerimize yönlendirerek çözüme kavuşturduk.”

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KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak 2021 Yılını Değerlendirdi
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