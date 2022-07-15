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Kaski’den Ayvalı Barajı Açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ayvalı Barajı içme ve kullanma suyunun mevcut durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kaski’den Ayvalı Barajı Açıklaması

Kaski’den Ayvalı Barajı Açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ayvalı Barajı içme ve kullanma suyunun mevcut durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 13:40
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Yayımlanan açıklamada;

Ayvalı Barajı, DSİ tarafından yıllık 52 Milyon metreküp içme suyu ve 11 Milyon metreküp sulama suyu öngörülerek planlanmış ve yapılmıştır. Ancak, yağış ve iklim değişkenliğine bağlı olarak barajın doluluk oranı yıllara göre değişkenlik gösterdiği gibi, planlamada öngörülen seviyeye ulaşamamıştır.

Barajda toplanan yıllık su miktarına göre DSİ’nin Su Tahsisleri Yönetmeliğinin 7’nci maddesindeki “içme suyunun önceliği” temel ilkesine göre çiftçilere yıllık sulama suyu verilmektedir.

Önceki yıllar yağış miktarı ile mevcut durumu esas alınarak Barajın 2022 yılı doluluk oranı ve içme suyu ihtiyacı öngörümüz, 2021 yılı Kasım ayında DSİ Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Bütün bunlara rağmen KASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizim de ortak kaygımız olan çitçilerimizin sulama suyu ihtiyacının karşılanması çerçevesinde limitler zorlanarak bu yıl 3,3 Milyon metreküp sulama suyu verilmesine muvafakat edilmiştir.

Bugün itibariyle baraj havzasında 16,2 Milyon metreküp kullanılabilir su miktarı bulunmaktadır. Bu su miktarı barajın beslediği yerleşim bölgesinin içme suyu ihtiyacını yıl sonuna kadar ancak karşılayabilecek durumdadır. Şehrin içme suyunun başka alternatifi olmadığı gibi çiftçilerimizin büyük kısmının sulama kuyusu alternatifinin de bulunduğu göz ardı edilmemelidir.

Gelinen noktada şehrimizin içme suyu ihtiyacının önemi, önceliği ve riske edilemeyeceği, ayrıca Ayvalı Barajı haricindeki alternatif tüm kaynakların (Karasu, Pınarbaşı ve İçmesuyu Kuyuları) tam kapasite çalışmasına rağmen Ayvalı Barajı’ndan sulama suyuna daha fazla miktarda su verilmesine muvafakat edilemeyeceği gerçeği ile karşı karşıya kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Kaski’den Ayvalı Barajı Açıklaması
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