KASKİ’den Nurhak’a 34 milyon tl’lik yatırım!

Konuyla ilgili KASKİ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“İnsan sağlığı önceliğimizdir anlayışıyla çevre ve doğa kirliliğini önlemek tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak, doğal su kaynaklarımızı korumak, doğayı yeşil tutabilmek adına gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve sağlıklı yaşam alanları bırakabilmek için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimize Atık Su Arıtma Tesisi kurma çalışmalarımızdan biri olan NURHAK ilçemizde Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin inşaat ve kurulum çalışmalarında sona doğru yaklaştık. Tesisimizi Aralık 2023 tarihinde tamamlayarak Atık su arıtma işlemlerine başlamayı planlıyoruz. Nurhak İlçemizde çalışmaları devam eden Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz 5 dönüm alan üzerine kurulmakta olup günlük 845 Metreküp kapasiteyle arıtma işlemi sağlayacak ve arıtılan su alıcı ortama deşarj edilecektir.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak yatığımız bu modern tesislerde gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha yeşil bir doğa, sağlıklı yaşam alanları sunabilmeyi hedefliyoruz.​”