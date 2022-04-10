Kavga ihbarına giden polis ekiplerine bandolu sürpriz

Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tofan öncülüğünde mahalle sakinleri, 6-10 Nisan polis haftası kapsamında polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Necip Fazıl Mahallesi’nde kavga ihbarı alan polis ekipleri bölgeye intikal etti. Adrese geldikleri anda bando eşliğinde çiçeklerle karşılanan polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.

Güvenlik güçlerine haftalarını kutlamak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri ifade eden muhtar Zülküf Tofan, "Necip Fazıl Mahalle Muhtarlığımızda kavga var. Muhtarımızı dövüyorlar' diye bir çağrıda bulundum. Sağ olsun polis arkadaşlarımız anında geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüz kutlu olsun. Biz mahalle olarak polisimizi seviyoruz. Mahalle olarak büyük bir aileyiz. Yaptığım bütün etkinliklerde sağ olsun mahallemiz beni yalnız bırakmıyor dedi.