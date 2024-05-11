Kaya ve Görgel, Depremde Evladını Kaybeden Annelerle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen programa katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un da yer aldığı programda Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Başkan Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde evladını kaybeden annelerle bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Acılara Hep Birlikte Göğüs Gerdik

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Çok özel bir günde, çok özel bir programda bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta 6 Şubat depremlerinde evladını kaybeden annelerimiz ve şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. 6 Şubat günü hep birlikte çok büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldık. Tıpkı bundan 100 yıl önce Milli Mücadelede ecdadımız gibi bizler de bir olduk, birlik olduk ve bu çetin imtihanı hep birlikte atlattık. Birbirimize omuz vererek acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Birlik olarak acılarımızı hafifletmenin yanı sıra gelecek nesillerimize çok daha dirençli ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş bırakmak da yine bizlere düşüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yardımımıza koşan, acılarımızı paylaşan, şehrimizi ayağa kaldırma noktasında destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.