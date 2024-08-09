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Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, OnikişubatKazım Karabekir Mahallesi’nde sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Mahallenin yaklaşık 2 kilometrelik ana arteri 8 Milyon TL’lik yatırımla yenilendi.

Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, OnikişubatKazım Karabekir Mahallesi’nde sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Mahallenin yaklaşık 2 kilometrelik ana arteri 8 Milyon TL’lik yatırımla yenilendi.

09 Ağustos 2024 Cuma 16:00

Arterlerin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Mahallenin kilit parkeyle kaplı yaklaşık 2 kilometrelik ana arteri, parke sökümünün ardından sıcak asfaltla kaplandı. Yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Yabalıç Caddesi’nin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Muhtar Kısacık: “Mahallemizin Ulaşımı İyileştirildi”

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Taşkın Kısacık, “Daha önce kilit parkeyle kaplı olan yollarımızın durumu berbattı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı sıcak asfaltla kapladı. Mahallemizin ulaşımı iyileştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
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