Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Etkinlikler kapsamında 22 Mart Salı günü (yarın) Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşisi gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte ‘Kendimiz Olmak, Kendimiz Kalmak’ konusu usta yazar tarafından farklı açılardan ele alınacak. Moderatörlüğünü Saadettin Acar’ın yapacağı etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

Büyükşehir’den Davet

Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Psikiyatrist ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşi etkinliğiyle kültür sanat dostlarıyla birlikte olacak. Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak etkinliğe tüm sanatseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.