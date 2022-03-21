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Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Yazar Kemal Sayar Kahramanmaraşlılarla buluşacak. 22 Mart Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek

Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Yazar Kemal Sayar Kahramanmaraşlılarla buluşacak. 22 Mart Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:00
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Etkinlikler kapsamında 22 Mart Salı günü (yarın) Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşisi gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte ‘Kendimiz Olmak, Kendimiz Kalmak’ konusu usta yazar tarafından farklı açılardan ele alınacak. Moderatörlüğünü Saadettin Acar’ın yapacağı etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

Büyükşehir’den Davet

Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Psikiyatrist ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşi etkinliğiyle kültür sanat dostlarıyla birlikte olacak. Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak etkinliğe tüm sanatseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
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