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Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapım Süreçleri Görüşüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen toplantının ardından paylaşımda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tekke Kentsel Dönüşüm, Kale Çevresi Koruma ve Geliştirme ile Valilik Meydanı projemizin yapım süreçlerini netleştirdik. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanımıza, grup başkan vekilimize, koordine halinde çalıştığımız milletvekillerimize, teşkilatımıza, şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapım Süreçleri Görüşüldü

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapım Süreçleri Görüşüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen toplantının ardından paylaşımda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tekke Kentsel Dönüşüm, Kale Çevresi Koruma ve Geliştirme ile Valilik Meydanı projemizin yapım süreçlerini netleştirdik. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanımıza, grup başkan vekilimize, koordine halinde çalıştığımız milletvekillerimize, teşkilatımıza, şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi.

25 Şubat 2022 Cuma 08:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık işbirliğinde gerçekleştirilen yatırımlar görüşüldü.

Tekke, Kale Çevresi ve Valilik Meydanı

Gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Grup Başkan Vekilimiz Mahir Ünal, Milletvekillerimiz Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, İl Başkanımız Fırat Görgel ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ettik. Tekke Kentsel Dönüşüm, Kale Çevresi Koruma ve Geliştirme ile Valilik Meydan projemizin yapım süreçlerini netleştirdik. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanımıza, grup başkan vekilimize, koordine halinde çalıştığımız milletvekillerimize, teşkilatımıza, şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapım Süreçleri Görüşüldü
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