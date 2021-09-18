Kervancıoğlu Kahramanmaraş’ta Fıstık Hasadına Katıldı

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile alanı istişare ettiklerini belirten Kervancıoğlu, “Kervan Lezzet Grubu olarak bugün Pazarcık’ta Pazarcık Belediyemizi ziyaret ettik. İbrahim hocamla beraber şu an Dikili köyündeyiz. Burada zor koşullarda bir üretim bahçeleri var. Biz Kervan Lezzet Grubu olarak muhtarımızla beraber fıstık bahçelerini gezdik. Gerçekten burada çok verimli fıstıklarımız var.” dedi.

Dondurmaların yüzde 60’ında fıstık kullanıldığını belirten Sami Kervancıoğlu, “Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hocamla da istişare ettik. Burada 400 dönüm fıstıklarımız var. Kahramanmaraş denilince dünyada dondurma ile ün salmış durumda. Dondurmalarınyüzde 60’ında üretimde fıstık kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PAZARCIK FISTIKLARININ TADI VE LEZZETİ FARKLIDIR”

Pazarcık fıstığının lezzetinin farklı olduğunu belirten Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş baklavamızı ve fıstık ezmemizi güzelleştiren Pazarcık fıstıklarıdır. Pazarcık fıstığının damak tadı ve lezzeti farklıdır. Ben fıstık üreticilerinin her zaman yanındayım. Fıstık fiyatlarımız da çok güzel. Hemşehrilerim ve üreticilerimiz fıstık fiyatlardan çok memnun. Yurdumuzda, bölgemizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tatlıcı arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize sesleniyorum. Pazarcık fıstığında lezzet var. Ayrıca bizim fıstığımızı ve baklavamızı güzelleştiren lezzetiyle beraber bizim sevgimizdir. Bu fıstığı yiyenlere heyecan veriyor, pozitif enerji veriyor. Başta sayın muhtarımız olmak üzere bugün çok kıymetli hemşehrilerimin, bana ve Alpedo Lezzet Grubu Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na ilçemizin fıstık tanıtımında göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.