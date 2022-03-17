Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Kervancıoğlu, mesajında; “Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan bir Berat Kandilini daha hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz.Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızın telafisi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Berat’ın borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma anlamına geldiğini belirten Kervancıoğlu, şunları kaydetti: “Dua ve şükür ile geçirdiğimiz bu mukaddes geceler bizlerin maneviyatımızı güçlendirmek, gönül dünyamızı sorguya çekmek ve yüce Allah’ın rahmet ve affına mazhar olmak için önemli bir fırsattır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha çok kuvvetlenmesi, yeryüzündeki savaş ve zulmün sona ermesi için bol bol dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Mübarek Berat Kandili tebrik eder, Berat Kandilinin başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”