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Kervancıoğlu’ndan Kadınlar Günü Mesajı: Yüzde 60 Kadın İstihdamıyla Kadınlarımızın Yanındayız

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kervancıoğlu, mesajında kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini belirterek Alpedo Kervan Lezzet Grubu işletmelerinde yüzde 60 kadın istihdamıyla üretim yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Kervancıoğlu’ndan Kadınlar Günü Mesajı: Yüzde 60 Kadın İstihdamıyla Kadınlarımızın Yanındayız

Kervancıoğlu’ndan Kadınlar Günü Mesajı: Yüzde 60 Kadın İstihdamıyla Kadınlarımızın Yanındayız

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kervancıoğlu, mesajında kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini belirterek Alpedo Kervan Lezzet Grubu işletmelerinde yüzde 60 kadın istihdamıyla üretim yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

09 Mart 2022 Çarşamba 10:27
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Kervancıoğlu, “Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında önemli rol oynamaktadır” dedi.

8 Mart’ın, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana, tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlandığını hatırlatan Kervancıoğlu, “Bu nedenler Dünya Kadınlar Günü, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. Bugün gelinen noktada kadınlarımız; iş hayatı, eğitim, sağlık, yasama, yürütme ve yargıya varıncaya kadar her alanda üstlendiği görevi başarıyla yerine getirmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

“KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ!”

Kadınların sosyal ve iş hayatındaki yerinin önemini vurgulayan Kervancıoğlu, şunları kaydetti: “Kadınlarımız sosyal yaşamın, iş dünyasının içerisinde ne kadar fazla yer alırsa, ülkemiz de bir o kadar gelişir ve kalkınmamız hız kazanır. Biz de Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak bu inançla kadın istihdamını önemsiyor, kadınlarımızın üretime katılımlarını daha da artırma konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Alpedo Kervan Lezzet Grubu işletmeleri bünyesinde yüzde 60 kadın istihdamıyla üretim yapmanın gururunu taşıyoruz. Gerek işletmelerimiz bünyesinde gerekse de şehrimiz ve ülkemizde kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor, sanattan spora, eğitimden iş dünyasına yaşamın her alanında daha fazla temsil edilmeleri gerektiği inancını taşıyoruz. Acziyetin kadına şiddet olarak karşımıza çıktığı ve hepimizi derinden yaralayan olayların bin an önce son bulduğu; kadının yüreğindeki sevgi ve merhametin tüm dünyaya hâkim olduğu bir dünya temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yürekleri sevgi dolu başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere; fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”

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