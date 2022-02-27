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Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Miraç Kandili Dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı

Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Miraç Kandili Dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27 Şubat 2022 Pazar 10:41
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Kervancıoğlu, mesajında; “Mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek Miraç Kandil’ine eriştiğimiz şu günlerde bu anlamlı günün sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kandil gecelerinin, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna geceler olduğunu vurgulayan Kervancıoğlu, şunları kaydetti: “Miraç; Peygamber Efendimizin, Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuğu ifade eder. Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, gerek kendi toplumumuz, gerekse tüm dünya insanları arasında sınırlar oluşturan anlayış ve davranışlardan uzaklaşarak, bizi birbirimize yaklaştıracak, dünya ve ülkemizde barışını sağlayacak uzlaşmacı tavırlar sergilemenin yollarını arayalım. İslam Âlemi için bir hediye ve fırsat anlamına gelen bu geceyi yapacağımız ibadetlerle değerlendirelim. Bu vesileyle İslam Alemi’nin Miraç Kandili’ni tekrardan kutlayarak, birlik ile beraberliğimizin daim olmasını ve bu gecenin tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini niyaz ederim.”

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Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili Mesajı
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