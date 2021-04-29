KEY Holding’den ‘yeşil’ ekonomi

Sıfır atık sektörünün öncü temsilcilerinden KEY Holding, 25 milyon Euro değerindeki yatırımla Kahramanmaraş’ta kurduğu Biyokütle Enerji Santrali sayesinde, Kahramanmaraş ve Kütahya’da bulunan kâğıt üretim tesislerinde oluşan atıkların yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüşümünü sağlıyor.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, “Yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik için özellikle kış aylarında oluklu ve poşet fabrikası üretim alanlarının ısıtmalarımızı atık ısıdan faydalanarak karbon ayak izimizi düşürdük. Aynı şekilde mevcut oluklu fabrikamızda ihtiyaç olan proses buharını kağıt tesisindeki buhar kazanından sağlayacak şekilde kurgulayıp devreye aldık” dedi.

Mahmut Ciğer, bu konuda en büyük avantajın aynı yerleşke içinde kağıt, oluklu ve kağıt poşet tesislerinin projelendirilip devre alınması olduğuna dikkati çekerek, “Dolayısıyla doğal kaynak kullanımında azalma , enerji verimliliğinde artış ve nakliye hususlarında azalma gibi bir çok konuda kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır” bilgisini verdi.

Ayrıca geçen yıl sonunda Kahramanmaraş’taki kağıt fabrikası ile entegre olarak çalışan bio-kütle enerji tesislerinde elektrik üretimine başladıklarını ifade eden Mahmut Ciğer, şunları söyledi:

yakılmasıyla elde edilen elektrik üretimi için tesisimizde toprak altından ekstra (kömür, doğalgaz vs.) bir karbon çıkarmadan yeryüzündeki atıklar kullanılarak elektrik üretimi yapıyoruz. Ülkenin ihtiyacı olan enerji için yer altından karbon çıkarılarak yapılan enerjiye göre mevcut karbon yükünü azaltıcı etkisi olan bir yatırım olmuştur.”

ATIKSIZ DÜNYA VİZYONU

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, atık yönetimini etkin şekilde yapan ana firmaları Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş’ye “Sıfır Atık” belgesi verildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

“Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019 Tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ve Sayın Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ seferberliğine katılan holding bünyemizdeki Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş “Atıksız Bir Dünya” vizyonu ile üretim yapmaktadır.”

Mahmut Ciğer, Kahramanmaraş ve Kütahya’daki fabrikalarında başlatılan ‘Sıfır Atık’ çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulduğunu ve 06.10.2020 tarihinden itibaren Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Avrupa’da atıkların tamamına yakını geri dönüşüme giderken, Türkiye’de ise bu oranın daha azının geri dönüşüme kazandırıldığını vurgulayan Ciğer, bu konuda bireysel düzeyde bilinçlenmenin son derece önemli olduğuna belirterek, “Bu kapsamda Kahramanmaraş Kağıt olarak Sıfır Atık ve Geri dönüşüm için Belediyeler ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak çeşitli bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Biokütle Enerji Santralinde toplanan atık kağıtların içinden çıkan her türlü kirlilik ve plastiklerin burada enerjiye dönüştürüldüğünü vurgulayan Mahmut Ciğer, Atık Yakma ve Biyokütle Enerji Santrali sayesinde üretim sonrası oluşan atıklarını da ikincil hammadde olarak tekrar ekonomiye kazandırdıklarını sözlerine ekledi.