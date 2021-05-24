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Kılavuzlu bölgenin en büyük millet bahçesi olacak

Çalışmaların sürdüğü, 300 dönüm alan üzerine inşa edilen Kılavuzlu Millet Bahçesi, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

Kılavuzlu bölgenin en büyük millet bahçesi olacak

Kılavuzlu bölgenin en büyük millet bahçesi olacak

Çalışmaların sürdüğü, 300 dönüm alan üzerine inşa edilen Kılavuzlu Millet Bahçesi, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kılavuzlu Barajı mevkiinde inşa edilen tesis, toplam 300 bin metrekarelik alana sahip olacak.

Büyüklüğü ve sosyal donatılarıyla göz dolduran Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde yeşil alan, yürüyüş yolları, yeme içme mekânları, halı saha, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, amfi tiyatro ve suni gölet yer alacak.

Yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği projenin yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.

300 Dönüm Alan

Hükümet tarafından Türkiye genelinde 2023 yılına kadar toplam 303 Millet Bahçesi’nin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi büyüklüğü ve sosyal donatılarıyla diğer projelerin önüne geçiyor. 70 Milyon TL’lik yatırımla, 300 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen proje tamamlandığında Akdeniz Bölgesi’nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Türkiye genelinde inşa edilecek 303 Millet Bahçesi içerisinde de büyüklüğüyle 6. sırada yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ve Toplu Konut İdaresiKılavuzluMillet Bahçesi
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