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Kılıç Ailesinden Başkan Güngör’e vefa ziyareti

Merhum Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesi ve yakınlarını makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yapımı devam eden köprümüze milletvekilimizin adını vermemiz vesilesiyle; davamızın ahde vefasına vefayla karşılık verdiler” dedi.

Kılıç Ailesinden Başkan Güngör’e vefa ziyareti

Kılıç Ailesinden Başkan Güngör’e vefa ziyareti

Merhum Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesi ve yakınlarını makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yapımı devam eden köprümüze milletvekilimizin adını vermemiz vesilesiyle; davamızın ahde vefasına vefayla karşılık verdiler” dedi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, merhum AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesini ve yakınlarını makamında ağırladı.

Kılıç ailesinin ikamet ettiği Cüceli Mahallesi Murat Kalkan ile İmran Kılıç’ın oğlu Mehmet Akif Kılıç ve kardeşi Mustafa Kılıç’ın da yer aldığı ziyaret sonrası konuşan Başkan Güngör, “Cüceli mahallesi muhtarımız Murat Kalkan, mahalle sakinlerimiz ve merhum Milletvekilimiz İmran Kılıç’ın oğlu ile kardeşini misafir ettik. Yapımı devam eden köprümüze milletvekilimizin adını vermemiz vesilesiyle; davamızın ahde vefasına vefayla karşılık verdiler. Sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.12.2021 16:57
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Kılıç Ailesinden Başkan Güngör’e Vefa Ziyareti
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