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KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!

KİPAŞ Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “2023 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi İSO-500’de 4 şirketiyle yer aldı. 6 Şubat depremlerine rağmen listede 4 şirketle yer almanın gururunu yaşayan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu, başarıdaki en büyük pay sahibi olan çalışanlarına da gönderdiği mesajla teşekkür etti.

KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!

KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!

KİPAŞ Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “2023 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi İSO-500’de 4 şirketiyle yer aldı. 6 Şubat depremlerine rağmen listede 4 şirketle yer almanın gururunu yaşayan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu, başarıdaki en büyük pay sahibi olan çalışanlarına da gönderdiği mesajla teşekkür etti.

05 Temmuz 2024 Cuma 13:33

Türk sanayi sektörünün her yıl merakla beklediği İSO-500 listesi açıklandı. İstanbul Sanayi Odası’nın; sanayi kuruluşlarının net üretimden satışlar büyüklüğünü dikkate alarak objektif araştırması sonunda hazırladığı, sanayi kuruluşlarının gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı tanıtımına da büyük ölçüde katkı sunduğu İSO-500 listesinde Kahramanmaraş’tan 6 şirket yer alırken, bunlardan 4’ü KİPAŞ Holding çatısı altındaki şirketler oldu. Listede KİPAŞ Mensucat İşletmeleri A.Ş. 136’ncı, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. 186’ncı, Batı KİPAŞ Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 314’üncü, KİPAŞ Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. ise 389’uncu sırada yer aldı.

“GELECEKTE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

6 Şubat depremlerine rağmen üretime devam ederek listede 4 şirketle yer almanın gururunu yaşayan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu, başarıdaki en büyük pay sahibi olan çalışanlarına gönderdiği mesajla teşekkür etti.

Bu başarının, KİPAŞ Holding’in sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Gururla paylaşmak isteriz ki KİPAŞ Holding olarak İSO-500 listesinde tam 4 şirketimizle yer aldık! Bu büyük başarı, siz değerli çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın özverili çalışmaları ve destekleri sayesinde mümkün oldu.Bu önemli başarı, KİPAŞ Holding’in sektördeki güçlü konumunu ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor. Her bir şirketimizin İSO500’de yer alması, yenilikçi yaklaşımımızın, kaliteli üretimimizin ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bir sonucudur.Bu vesileyle, tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize inanan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır.Birlikte nice başarılara.”

11 BİN ÇALIŞANLA 100 ÜLKEYE İHRACAT

Temelleri 1984 yılında atılan KİPAŞ Holding, Kahramanmaraş’ın ilk ve tek holdingi. Havacılık ve lojistik, tekstil, çimento, kağıt, enerji ve eğitim olmak üzere 6 ana sektörde faaliyet gösteren holding 11 bin kişiyi istihdam ederken, 100 ülkeye yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye ve Kahramanmaraş ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

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