Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında Mesaj Yayınladı
Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında...
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...

Kipaş ailesi sosyal etkinliklerine devam ediyor

Kipaş Voleybol Kulübü üyeleri gösteri maçı gerçekleştirdi. Kipaş Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirilen ve heyecanlı geçen maçta kazanan dostluk oldu.

Kipaş ailesi sosyal etkinliklerine devam ediyor

Kipaş ailesi sosyal etkinliklerine devam ediyor

Kipaş Voleybol Kulübü üyeleri gösteri maçı gerçekleştirdi. Kipaş Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirilen ve heyecanlı geçen maçta kazanan dostluk oldu.

06 Ocak 2022 Perşembe 14:35
banner459

Kipaş Voleybol Kulübü üyelerinden meydana gelen Kipaş Holding’in renklerini taşıyan Mavi Takım ve Altın Takım üyeleri 5 aydır süren düzenli antrenmanlarının sonucunda kendi aralarında ilk maçlarını gerçekleştirdiler. Maçı kazanan Altın Takım üyelerine hediye çekleri ve kupa takdim edildi. Ayrıca bu karşılaşma sporda rekabetin dostluğa dönüşebileceğinin kanıtı oldu.

SOSYAL KULÜPLER MORAL VE MOTİVASYON KAYNAĞI

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kurumsal İletişim Birimi öncülüğünde Kipaş Holding çalışanları arasında motivasyonu artırmak, iş stresini azaltmak, iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla kurulan; Doğa ve Yaşam, Voleybol, Bisiklet, Fotoğrafçılık, Müzik, Kültür Edebiyat Kulüpleri özellikle çevre ve doğa bilincinin gelişmesi, sosyal dayanışmanın artması ve sağlıklı yaşam konularında etkinlikler gerçekleştiriyor.

2022 YILINDA SOSYAL KULÜPLERİN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARI OLACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetimi;

“Sosyal kulüplerimizin etkinlikleriyle Kipaş Ailesi üyelerinin moral ve motivasyonlarına destek olurken birçok sosyal projeyi de hayata geçirmiş oluyoruz. 2022 yılında da ses getirecek ve önemli noktalara temas edecek projelere, etkinliklerle hız kesmeden devam edeceklerdir” ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kipaş Ailesi Sosyal Etkinliklerine Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta iddiaların hedefi o doktor konuştu
Kahramanmaraş’ta iddiaların hedefi o doktor konuştu
Havalar soğudu, Mercan Balıkçılık tezgahları şenlendi
Havalar soğudu, Mercan Balıkçılık tezgahları şenlendi
Pazarcık’ta kum yığına çarpan motosiklet devrildi! 1’i ağır 2 yaralı
Pazarcık’ta kum yığına çarpan motosiklet devrildi! 1’i ağır 2 yaralı
Prof. Dr. Hasan Kahraman “Ülkemizde tüberkülozlu hasta sayısı her geçen yıl azalıyor”
Prof. Dr. Hasan Kahraman “Ülkemizde tüberkülozlu hasta sayısı her geçen yıl azalıyor”
Heyecan Kafe’ye vatandaşlardan büyük ilgi
Heyecan Kafe’ye vatandaşlardan büyük ilgi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber