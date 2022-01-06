Kipaş ailesi sosyal etkinliklerine devam ediyor

Kipaş Voleybol Kulübü üyelerinden meydana gelen Kipaş Holding’in renklerini taşıyan Mavi Takım ve Altın Takım üyeleri 5 aydır süren düzenli antrenmanlarının sonucunda kendi aralarında ilk maçlarını gerçekleştirdiler. Maçı kazanan Altın Takım üyelerine hediye çekleri ve kupa takdim edildi. Ayrıca bu karşılaşma sporda rekabetin dostluğa dönüşebileceğinin kanıtı oldu.

SOSYAL KULÜPLER MORAL VE MOTİVASYON KAYNAĞI

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kurumsal İletişim Birimi öncülüğünde Kipaş Holding çalışanları arasında motivasyonu artırmak, iş stresini azaltmak, iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla kurulan; Doğa ve Yaşam, Voleybol, Bisiklet, Fotoğrafçılık, Müzik, Kültür Edebiyat Kulüpleri özellikle çevre ve doğa bilincinin gelişmesi, sosyal dayanışmanın artması ve sağlıklı yaşam konularında etkinlikler gerçekleştiriyor.

2022 YILINDA SOSYAL KULÜPLERİN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARI OLACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetimi;

“Sosyal kulüplerimizin etkinlikleriyle Kipaş Ailesi üyelerinin moral ve motivasyonlarına destek olurken birçok sosyal projeyi de hayata geçirmiş oluyoruz. 2022 yılında da ses getirecek ve önemli noktalara temas edecek projelere, etkinliklerle hız kesmeden devam edeceklerdir” ifadesi kullanıldı.