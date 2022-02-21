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Kipaş Çalışanları Göksun’da

Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve birçok sosyal organizasyonu hayata geçiren Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri tarafından Göksun ilçesi Ericek Köyü Müdürler Okulu’na ziyarette bulunuldu.

Kipaş Çalışanları Göksun’da

Kipaş Çalışanları Göksun’da

Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve birçok sosyal organizasyonu hayata geçiren Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri tarafından Göksun ilçesi Ericek Köyü Müdürler Okulu’na ziyarette bulunuldu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 16:13
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Proje; ayrıca Kipaş Holding’de merhum olan çalışanlar anısına gerçekleştirildi.

AMAÇ GÖNÜLLERİ KAZANMAK

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü öncülüğünde Kipaş çalışanları arasında birlik ve beraberliği sağlamak adına kurulan sosyal kulüpler, gerçekleştirdikleri sosyal projeler ile de büyük başarılara imza atıyor.

Kahramanmaraş’a bağlı Göksün ilçesi Ericek Köyü Müdürler Okulu’na gerçekleştirilen organizasyonda, okulda bulunan öğrencilere; giyim, boya, kalem, defter, okuma kitapları ve çeşitli hediyeler toplanarak teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“Kulüplerimiz hız kesmeden sosyal projelerine devam ediyor. Okullarımızla köprü görevini gören sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Doğa ve Yaşam Kulübümüz, Göksun ilçemizdeki Ericek Köyü Müdürler Okulu'na bir ziyarette bulundu. Çocuklarımıza elimizden geldiği nebzede ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya çalıştık. İnşallah okul hayatlarında başarılı olurlar ve iyi yerlere gelirler. Kulüplerimiz çatısı altında okul ziyaretlerimiz ve sosyal projelerimizle gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm Kipaş Ailesi üyelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Kipaş Çalışanları Göksun’da
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