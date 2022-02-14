Kipaş Holding Ailesi’nden 12 Şubat İçin Özel Sergi

On beş çalışanın otuza yakın eserinin yer aldığı serginin açılışına Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan V. Halil İbrahim Gümüşer ve çalışanlar katıldı.

BÜYÜK EMEK GEREKTİREN BİR SANAT

tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatıdır. Orta Doğu'da doğmuş ve Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar yayılmıştır.

EL EMEĞİ GÖZ NURU

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından organize edilen ve çalışanların el becerilerinin gelişimlerine yönelik olarak başlatılan filografi kursu sonrası ortaya çıkan eserler göz doldurdu. Kursun öğreticiliğini de Kipaş Holding bünyesinde bu sanata yıllarını veren Kipaş Tekstil çalışanı İsrafil Fırtına üstlendi.

Sergide; Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşuna ithafen tasarlanan birçok eserin yanında, İslami motifler ile tasarlanmış birçok eserde yer aldı.

SOSYAL ETKİNLİKLERE ÖNEM VERİYORUZ

Sergiyi ziyaret eden ve çok beğendiklerini ifade eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz;

“Bugün burada çok güzel eserler gördük, tüm eserler üstünde çok güzel çalışmışlar. Kipaş Holding olarak sosyal faaliyetlerin artmasına önem veriyoruz. Bu vesileyle şehrimizin kurtuluş bayramını tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ın ülkemiziniz kurtuluşunda çok büyük bir önemi var. İlk kurtuluş savaşının başladığı şehir bizim şehrimiz. Atalarımız çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Bunları hiçbir zaman unutmamalıyız ve özellikle yeni nesil bunlardan çok önemli ders almalı” ifadelerini kullanırken, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer’de; “ Gerçekten özverili bir çalışma olmuş seçilen figürler birbirinden anlamlı ve çok güzel şekilde düşünülerek ve emek verilerek yapılmış, emeği geçen herkese teşekkür ederim “ ifadelerini kullandı.