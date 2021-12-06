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KİPAŞ Holding Çalışanları’ndan engelliler gününde anlamlı ziyaret

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Kurumsal iletişim ekibi Kahramanmaraş’ta down sendromlu çocukların çalışıp üretim yapması ve toplumsal hayata katılmaları için açtığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet veren bir eğitim kuruluşu olan DOKMER’i (Down Eğitim Kültür ve sanat Merkezi)ve DOKMERE’ bağlı Down Kafe’yi ziyaret etti.

KİPAŞ Holding Çalışanları’ndan engelliler gününde anlamlı ziyaret

KİPAŞ Holding Çalışanları’ndan engelliler gününde anlamlı ziyaret

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Kurumsal iletişim ekibi Kahramanmaraş’ta down sendromlu çocukların çalışıp üretim yapması ve toplumsal hayata katılmaları için açtığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet veren bir eğitim kuruluşu olan DOKMER’i (Down Eğitim Kültür ve sanat Merkezi)ve DOKMERE’ bağlı Down Kafe’yi ziyaret etti.

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:26
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Ziyarette; kurum müdürü Ayşe Nur KAYA, Kahramanmaraş Down Sendromlular Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur YERHAN ve öğretmenleriyle bir araya gelinerek kurum ve kurum bünyesinde eğitim gören bireyler hakkında bilgi alan Kipaş Holding çalışanlarına; Fiziksel becerilere yönelik eğitimler için atölyelerin de yer aldığı kültür merkezinde 2 adet atölye, müzik dersliği ve toplantı odalarının da yer aldığını, çocukların becerilerine göre bu atölyelerde resim, müzik, dans eğitimleri verildiğini, Kafe kısmında; Down Sendromlu çocuklara ve ailelerine yönelik; servis, hazırlık, kasa, paketleme bölümlerinde farklı iş bölümleri oluşturularak istihdama katkı sunulduğunu ifade ettiler.

Down Sendromlu gençler ile birlikte sohbet etme fırsatı da bulup, kafenin işleyişi ve çalışma hayatlarında bilgi alan Kipaş Holding çalışanları; fiziksel veya zihinsel bir engelin; üretmeye, çalışmaya ve hayata bağlanmaya engel olmadığını hatta engellerin aşıldıkça insanları daha iyi noktalara taşıdıklarını ifade ettiler.

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KİPAŞ Holding Çalışanları’ndan Engelliler Gününde Anlamlı Ziyaret
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