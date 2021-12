KİPAŞ Holding Çalışanları’ndan engelliler gününde anlamlı ziyaret

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Kurumsal iletişim ekibi Kahramanmaraş’ta down sendromlu çocukların çalışıp üretim yapması ve toplumsal hayata katılmaları için açtığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet veren bir eğitim kuruluşu olan DOKMER’i (Down Eğitim Kültür ve sanat Merkezi)ve DOKMERE’ bağlı Down Kafe’yi ziyaret etti.