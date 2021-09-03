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Kipaş Holding'den Afetzedelere 2 Milyon Liralık Destek

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding'in, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 2 milyon lira bağışta bulunduğu bildirildi.

Kipaş Holding'den Afetzedelere 2 Milyon Liralık Destek

Kipaş Holding'den Afetzedelere 2 Milyon Liralık Destek

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding'in, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 2 milyon lira bağışta bulunduğu bildirildi.

03 Eylül 2021 Cuma 11:52
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Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal projelerin yanında eğitime verdiği değerle Türkiye'ye okullar kazandıran, öğrencilere burs imkanı ve 11 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin, 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle maddi ve manevi olarak Türkiye'nin düzenlemiş olduğu birçok projeye bugüne kadar önemli destek verdiği belirtildi.

Şirketin, Mehmetçik Vakfı'na yaptığı 1 milyon liralık bağışın ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" protokolü kapsamında 5 milyon liralık destekte bulunduğu, son olarak da salgın dönemi için 1,5 milyon lira, Kipaş Holding iştiraki olan Akedaş olarak da 1 milyon lira destekte bulunarak toplamda 2,5 milyon lira destek sağladığı kaydedildi.

Kipaş Holding'in son destekleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD'a toplamda 7 milyon liralık bağışta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, son dönemlerde Türkiye'de ciddi afetlerin yaşandığını aktardı.

"Doğadan tükettiğimizi yerine koymak zorundayız"

Kipaş Holding olarak yaraların sarılması amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemizde büyük orman yangınları, büyük sel felaketleri oldu. Kipaş Holding olarak, orman yangınlarından önce Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma yapmak için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'müze 5 milyon lira yardımda bulunmuştuk. Çünkü ister istemez bacalarımızdan salınan gazı tekrar ormanlarımız temizliyor. Burada bir sorumluluk algılıyoruz. Doğadan tükettiğimizi yerine koymak zorundayız. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu bakımdan 500 bin ağaç dikimi için anlaşmıştık. O konuda 5 milyon lira desteğimiz olmuştu. Şimdi de biliyorsunuz devletimizin açtığı 'Bende Varım' kampanyası var. Bu hesaba Kipaş Holding Yönetim Kurulu olarak 2 milyon lira destek olmaya karar verdik. Yani toplam 7 milyon lira katkımız olmuş oldu. İnşallah bir an önce bu felaketlerin yarası sarılır. Ben buna inanıyorum. Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek."

Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileyen Öksüz, "Devletimiz büyük ve güçlüdür. Devlet-millet iş birliği ile yaşanan bu felaketi de inşallah bir an önce aşarız ve yaşanan acı olaylardan gerekli dersleri çıkartırız." ifadelerini kullandı.

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