Kipaş Holding İnsan Kaynakları ekibi kariyer fuarlarında göz doldurdu

Bölgesinin ve ülkemizin büyüyen ve gelişen yüzü haline gelen Kipaş Holding, değer odaklı modern İnsan Kaynakları politikalarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

K-Gen adını verdikleri ve yene mezun olan veya olabilecek alanlarında başarılı ve yetenekli gençlere Holding bünyesinde kariyer ve gelecek vaat eden yetenek havuzu programın tüm Türkiye’de duyurmak için yollara düşen Kipaş Holding İK Direktörü Gökhan Azakpur ve ekibi son olarak ta İKAF’22 ve GÜNKAF22’de öğrencilerle buluştu.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Kipaş Holding standında K-Gen yetenek havuzu programı konusunda yapılan bilgilendirmelere öğrencilerin büyük ilgisini çekerken, İK Direktörlüğü öncülüğünde Kipaş’ta uygulanan insan odaklı ve gelişime dayalı sosyal projelerden ve olanaklardan bahsedildi.

KARİYER FUARLARINA KATILMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörü Gökhan Azakpur K-Gen ve kariyer fuarları hakkında yaptığı açıklamada;

“Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin öncülüğünde gerçekleştirilen kariyer fuarlarına katılmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede birçok üniversite ile iletişim kurmakla birlikte projelerimizi de gençlerle paylaşma imkânı buluyoruz. Geçen hafta katıldığımız Gaziantep İpekyolu Kariyer Fuarı’nın ardından 16-17 Mart 2022 tarihinde Kayseri İKAF’ta, ardından sponsor olduğumuz 18-19 Mart tarihlerinde de Isparta’da düzenlenen GÜNKAF22 Kariyer Fuarı’nda da yerimizi aldık. Gerçekten gençlerimiz bu tarz fuarlara büyük ilgi gösteriyor ve işverenlerle bir araya gelme imkânına sahip oluyorlar”

KİPAŞ HOLDİNG K-GEN PROJESİ

Sözlerine yeni projeleriyle devam eden Azakpur;

“Bu sene K-Gen adını verdiğimiz; yeni mezun olan veya olabilecek ve iş hayatında başarılı bir kariyer hedefi olan gençler için yetenek havuzu programımızı hayata geçirdik. Yeniliklere açık, başarı odaklı, takım çalışmasına yatkın, hayat boyu öğrenme felsefisini benimsemiş ve aidiyet duygusu taşıyan adayların başvurularını bekliyoruz. Programa başvuru yapmak ve ayrıntılı bilgi almak için Kipaş Holding sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.