Kipaş Holding Öneri-Ödül Sistemi Kurulu 2022 Yılını Değerlendirdi

Toplantıda; 2022 yılı öneri-ödül sistemine Kipaş Holding çalışanları tarafından önerilen teknik ve sosyal alanlarda başta olmak üzere; su tüketiminin üretimde azaltılması, enerji verimliliği, karbon salınımın azaltılması, üretimde verimlilik gibi proje konuları, elde edilen başarılar ve 2023 yılı için yapılacak çalışmalar ele alındı.

İNOVASYONUN ŞAMPİYONU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmalarla; Türkiye’nin en inovatif firmalarının belirlendiği Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen, Türkiye İnovasyon Ligi’nde (İnovaLig) kazananlar belli oldu. 1507 firmanın yarıştığı Türkiye İnovasyon Ligi’nde Kipaş Tekstil, İnovasyon Kültürü ve Organizasyonu kategorisinde Türkiye şampiyonu seçildi. Kipaş Tekstil’in birincilik ödülünü Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Ayrıca; Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla yapılan Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi Ödül Törenin de Techxtile Start-Up Challenge programı kapsamında Kipaş Holding inovasyon’a verdiği destekle ödüllendirildi.

FİKİRLER İNOVASYONA DÖNÜŞÜYOR

Öneri-ödül sistemi sayesinde hem çalışanların kazanması hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanında, yenilikçi üretim politikasının Kipaş Holding’de yaygınlaştığını vurgulayan Holding Yönetim Kurulu üyesive Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer,

“Tüm çalışanlarımızın katkılarıyla yıllar içerisinde giderek alt yapısı güçlenen Öneri Ödül sistemimizin bu yıl 10. Faaliyet dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Şu ana kadar verimlilik, sürdürülebilirlik, ürün geliştirme ve ar-ge kapsamında birçok farklı alanlarda çalışanlarımızdan binlerce öneri alıp değerlendirme fırsatları yakaladık. Bu kapsamda gelen önerileri ve yönetim Kurulumuzun destekleriyle çeşitli ödüllerle teşvik ederek özendirici konuma getirdik. Fikirlerin inovasyona dönüştürülmesi, ar-ge faaliyetlerine eklenmesi için İşletme içi zenginliklerimizi de ekleyerek yıl içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda bildiriler hazırladık ve yayınladık. Bu oluşumların meyvelerini 2022 yılı içinde Ticaret Bakanlığı ve TIM’in düzenlediği Inovalig yarışmalarında ve TechtextileInnovasyon Ligi yarışmalarında şampiyonluğu yakalayarak taçlandırdık.

SÜRDÜLEBİLİR BAŞARILAR İMZA ATMAK İSTİYORUZ

“Her şeyden önce işçilik ve enerji maliyetlerinin giderek arttığı ve hammadde kaynaklarının tedarik süreçlerinin zorlaştığı bu dönemde çalışanlarımızın fikirlerinden destek almamız çok önemli. Bu anlamda yeni dönemde Öneri Ödül Sistemi ile verimlilik, enerji, ürün ve iyileştirme süreçlerinde birçok keşfedilmemiş öneri gelebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden her çalışanımızın yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için yeni fırsatlar, sürdürülebilir başarılara birlikte imza atmak istiyoruz”

Çalışanların sisteme desteklerinin de çok önemli olduğunu ifade ede Gümüşer,

“Önce insan prensibimizle çalışanlarımızın motivasyonuna yönelik öneri- ödül sistemimize ayrıca önem veriyoruz. Çünkü Kipaş Holding çalışanları; öneri sistemiyle doğrudan üretimin her aşamasında söz sahibi olabiliyor ve verimliliğimiz artıyor. Öneri sistemimizin amacı, kuruluşlarda ana iş hedefleri ve politikaları doğrultusunda, özellikle; verimliliğin arttırılması, kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlamak, bu önerileri değerlendirmek ve uygun olanları projelendirerek uygulanmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.