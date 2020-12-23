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Kipaş Holding ülkemize enerji veriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 2016-2018 döneminde ki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada Türkiye’nin ilk 100 şirketini belirledi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte hazırlanan listede Kahramanmaraş’tan tek firma olan Kipaş Holding’e bağlı Karen Enerji, 44.sırada yer aldı. Ödül töreni, video uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Kipaş Holding ülkemize enerji veriyor

Kipaş Holding ülkemize enerji veriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 2016-2018 döneminde ki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada Türkiye’nin ilk 100 şirketini belirledi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte hazırlanan listede Kahramanmaraş’tan tek firma olan Kipaş Holding’e bağlı Karen Enerji, 44.sırada yer aldı. Ödül töreni, video uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:39
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Kipaş Holding 6 ana sektörde 10 bin çalışanı ile Dünya’yı derinden etkileyen Covid-19 pandemi sürecine rağmen yatırımlarına devam ediyor ve yatırım yaptığı her sektörde üstün başarılar kazanmaya devam ediyor.

Kipaş Holding’in faaliyet gösterdiği alanlar; Türkiye ekonomisinin en çok dışa bağımlı olduğu alanlarda oluyor. Bunun en güzel örnekleri ise kâğıt ve enerji yatırımları.

Enerji yatırımlarında ise; Aydın Germencik’te Maren ‘de 7, KÇS Aydın Şubesi' nde 2, Kiper' de ise 1 olmak üzere toplamda 10 Jeotermal santral ve Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim AŞ’ye ait Karaman’da Balkusan Barajı ve HES tesisleriyle ile de yılda yaklaşık 1.600 GWh enerji üretimi gerçekleştirmekte ve toplamda bünyesinde yaklaşık 400 kişiyi istihdam etmektedir.

KARAMAN İLİ’NDE HES ENERJİ ÜRETİMİ

Karaman, Aydın ve İzmir İllerinde faaliyetlerini sürdüren Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’un en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Karaman ilinde yer alan Balkusan Hidroelektrik Barajı ve HES, santralleriyle şu ana kadar yılda ortalama 72 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirmiştir. Ayrıca Aydın ilinde 2 adet sondaj kulesi ile jeotermal enerji faaliyetlerinde yer alan Karen, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayan en büyük üreticilerden biri konumuna gelmiştir.

TÖRENE GENİŞ KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan ve online düzenlenen törende başta; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye ilk 100 içerisinde yer alan firma sahipleri ve yöneticileri katıldı. Kipaş Holding adına ise törene, Kipaş Karen İşletme Müdürü Murat Gökpur katıldı.

Törende; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Pandemi döneminde yaşanan zor şartlara rağmen çalışmaya devam eden tüm sektör temsilcilerine teşekkürlerini ifade ederken, devletimizin tüm imkânlarıyla iş insanlarına ve çalışanlara ekonomik açıdan destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

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Kipaş Holding ülkemize Enerji Veriyor
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