Kipaş Holding yeni yıla sevgi evi çocuklarıyla girdi

Kahramanmaraş’ın ilk Araştırma-Geliştirme birimine sahip, Tekstil, kağıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 11 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan Kipaş Holding, sosyal projelerine devam ediyor. Yönetim Kurulunun desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, müzik kulübünün üyeleri yeni yıl coşkusunu Sevgi Evleri çocuklarıyla paylaştı. Kipaş Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve @kipastahayat Instagram hesabından canlı yayınlanan konsere katılan öğrencilere sevdikleri yemeklerden oluşan ikramlardan sunuldu ve sürpriz hediyeler verildi. Konser süresince gönüllerince eğlenen çocuklar müzik eşliğinde dans ederek mutlu yıla coşkuyla girdiler.

YÖNETİM KURULUDA ETKİNLİKTE YER ALDI

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Gümüşer ve Hikmet Gümüşer’in de katıldığı etkinlikte açılış konuşması yapan H.İbrahim Gümüşer;

“2022 yılına mutlu girmek için bize göstermiş olduğunuz yakın dostluk bizleri çok mutlu etti. Hepinizi çok seviyoruz ve hepinizle gurur duyuyoruz. İnşallah gelecek nesiller sizlerle beraber çok daha güzel olacak. Bugün hepimiz belli bir çağdan geçiyoruz. Bugün size Kipaş’ı anlatacak değilim. Belki de kİpaş ile ilgili oldukça bilgiye sahipsiniz. Ben size şunu söylemek istiyorum. Kipaş bugün 40 yıllık şirket. Bu kırk yıla kolay şekilde gelmedik. Nice fırtınalar, nice dolular, nice rüzgârlar, nice yağmurlar ve hepsi birden esti ama bütün bunlara rağmen buraya geldiysek bu bir sabır işi. İnsanın sabretmesini bilmesi lazım. Kuran-ı Kerim’de sabır ayeti der ki “Sabreden zafere ulaşmıştır” İçimizde ki en büyük amaç sabredebilmek olmalı. Çünkü sabırla çok olayların üstünden geliyoruz. Sabretmeden hiçbir şey olmuyor. Çünkü ani verdiğiniz bazı kararlar bizi her zaman hataya yanlışlara sürüklüyor. Biz sevmesini sabretmesini bilerek birbirimize karşı dayanmayı bilmeliyiz. Bugün biz gençlerden çok şey bekliyoruz. Bugün çok şükür aradan kırk yıl geçti Kipaş buralara geldi. Kipaş artık bir Öksüz ailesinin veya Gümüşer ailesinin değil. Aksine bugün öncelikle Kahramanmaraş’ın değerlerinin ve ülkemizin bir eseri. Bugün burada ülkemizde büyük bir şekilde nasipleniyor ve yatırımlarıyla, çalışanlarıyla ailelerde faydalanıyor ve tüm dünya Kipaş’ın ürünlerini kullanmakla guru duyuyor. Bu tarz etkinliklerimize ise hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan Kahramanmaraş Çocuk Evleri Müdiresi Hatice Pamuk ise;

“Öncelikle Kipaş Holding olarak bizleri, çocuklarımızla birlikte burada ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve bizim için çok anlamlı. Aynı değerle insan yetiştiriyoruz, aynı değerle büyütmek için gayret ediyoruz” dedi