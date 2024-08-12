Kipaş Holding’ten kadın istihdamına güçlü destek!

Deprem bölgelerinde kadınların katkılarıyla toparlanma sürecini hızlandırmayı hedefleyen Kipaş Holding, iş hayatında aktif olmayan kadınları iş dünyasına kazandırarak büyük bir amaca hizmet ediyor.

Kadın çalışanların çeşitliliği ve başarılarına değinen KİPAŞ, tekstilden çimentoya kadar geniş bir yelpazede kadınların başarıyla görev aldığını ve kadınların üretim süreçlerindeki etkin rolü sayesinde KİPAŞ’ın iş verimliliğini arttığını ve kalite standartlarını yükselttiğini belirtti.

Özellikle KİPAŞ Çimento bünyesinde görev yapan kadın Transmikser Operatörleri, sektörde öncü bir rol üstleniyor ve cinsiyet eşitliğine önemli katkı sağlıyorlar.

Kadınlara Aktif Rol Veriliyor, Gelişimlerine Destek Olunuyor

Kadınların lojistik ve idari pozisyonlarda da aktif rol aldığı vurgulanırken, kadın çalışanların yönetim süreçlerine ve şirket stratejilerine değerli katkılarda bulunduğunun altı çiziliyor. Kadının iş gücüne katılmasını çok önemli bulan ve kadın çalışanları iş gücü olarak önemseyen KİPAŞ, kadın çalışanlarının kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği eğitim ve mentorluk programlarıyla da ön plana çıkıyor. Bu programlar aracılığıyla kadınların mesleki bilgi ve liderlik becerilerini arttırılması hedefleniyor.

Kadın İstihdamı Her Zaman Ön Planda

Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemle bilinen KİPAŞ Holding, kadın istihdamını artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlarken attığı adımlar, sadece şirket içinde değil, aynı zamanda toplum genelinde de büyük bir değer taşıyor ve kararlılıkla kadınların başarılarına destek olmaya devam ediyor.