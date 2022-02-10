Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...

Kıraç Cuma günü Kahramanmaraş’ta

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Şubat Cuma günü 20.00’da sevilen sanatçı Kıraç, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser öncesi oyuncular arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatro gösterimi de yapılacak.

Kıraç Cuma günü Kahramanmaraş’ta

Kıraç Cuma günü Kahramanmaraş’ta

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Şubat Cuma günü 20.00’da sevilen sanatçı Kıraç, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser öncesi oyuncular arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatro gösterimi de yapılacak.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:42
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşiden konferansa, tiyatro gösterimlerinden sergilere kadar birçok alanda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 11 Şubat Cuma günü Kıraç konseri düzenleniyor. Saat 20.00’da Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilecek program kapsamında sevilen sanatçı Kıraç, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Etkinlik öncesi ana sahnede oyuncuları arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatrosunun gösterimi yapılacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftası etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Program kapsamında 11 Şubat Cuma günü 20.00’da Kıraç konseri düzenliyoruz. Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser öncesi oyuncuları arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatrosunun gösterimi yapılacak. Programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kıraç Cuma Günü Kahramanmaraş’ta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği
Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği
18 mahalle için yeni köprü inşa edilecek
18 mahalle için yeni köprü inşa edilecek
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Kahramanmaraş’ta çığ düştü!
Kahramanmaraş’ta çığ düştü!
Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı
Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber