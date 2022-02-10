Kıraç Cuma günü Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşiden konferansa, tiyatro gösterimlerinden sergilere kadar birçok alanda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 11 Şubat Cuma günü Kıraç konseri düzenleniyor. Saat 20.00’da Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilecek program kapsamında sevilen sanatçı Kıraç, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Etkinlik öncesi ana sahnede oyuncuları arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatrosunun gösterimi yapılacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftası etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Program kapsamında 11 Şubat Cuma günü 20.00’da Kıraç konseri düzenliyoruz. Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser öncesi oyuncuları arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatrosunun gösterimi yapılacak. Programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.