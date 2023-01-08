Kırkyamada Kırk Maraş Sergisi Kamu Külliyesinde





Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen “Kırkyamada Kırk Maraş” sergisi Kamu Külliyesi fuaye salonunda açıldı.



Dulkadiroğlu Belediyesi’nin destekleriyle çeşitli bölgelerde ve şehirlerde sanatseverlerle buluşan Kırkyamada Kırk Maraş sergisi, Kahramanmaraş kültürünü yansıtan eşsiz çalışmalarla dikkat çekiyor. Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’ne gelen vatandaşların gezebileceği sergi ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Şehrimizin tarihini, kültürel zenginliklerini ve yok olmaya yüz tutmuş değerlerini ön plana çıkaran bu anlamlı sergiyi destekliyoruz. Farklı şehirlerde birçok vatandaş ile buluşan sergimiz, kamu külliyesine gelen vatandaşlarında ziyaretine açıldı. Şehrimizin tarihine, kültürüne farklı bir bakış açısı sunan bu sergiyi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. İlmek ilmek bu güzel eserleri işleyen Olgunlaşma Enstitüsü ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

