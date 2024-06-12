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Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge halkının daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge halkının daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

12 Haziran 2024 Çarşamba 12:52

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından modern ve kaliteli asfaltla yenilenen yollar, mahallelerin çehresini değiştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin ihtiyaçlarını giderme adına yoğun bir çalışma yapmaktayız. Ekiplerimiz 105 mahallemizin tamamında yoğun bir çalışma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi ulaşım imkanları sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”
 

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Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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