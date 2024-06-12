Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından modern ve kaliteli asfaltla yenilenen yollar, mahallelerin çehresini değiştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin ihtiyaçlarını giderme adına yoğun bir çalışma yapmaktayız. Ekiplerimiz 105 mahallemizin tamamında yoğun bir çalışma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi ulaşım imkanları sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

