Kiü Karacasu Kampüsü Ağaçlandırıldı

KİÜ Sorumluluk Koordinatörlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği çerçevesinde, inşası tamamlan prefabrik dersliklerin çevresi ağaçlandırıldı.

Programa katılan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversite olarak çok anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karacasu Kampüsünün doğası ve konumuyla önemli bir yer olduğunu belirten Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Biz de burayı çok daha güzel bir noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz. Bilindiği üzere deprem dolayısıyla öğrencilerimize belirli bir süre hizmet verecek olan derslik, laboratuvar ve kantin gibi prefabrik yapılar inşa ettik. Buralar tamamlandı ve çevre düzenlemesine başlıyoruz. Yakın bir gelecekte de Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksek Okulu, Merkezi Derslik ve Kütüphane gibi kalıcı yapılarımızın inşasına başlayacağız. Ümit ediyorum Karacasu Kampüsü ilerleyen süreçte bölgemizin en güzel kampüslerinden biri olacak. İşte bu gün de akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin katılımıyla fidan dikme töreni gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan, Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Genel Sekreter Ferat Karataşlı ile akademik ve idari personel ile öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.