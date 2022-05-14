KİÜ Karacasu kampüsü için istişare toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, TEDAŞ 3. Bölge Müdürü Mustafa Kesenek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal, Milli Emlak Müdürü Barış Cin ve Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Bahattin Uylukçu’nun katılımıyla KİÜ Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kampüs alanında gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

KİÜ Yapı İşleri Daire Başkanı İbrahim Köroğlu’nun da sunum yaptığı toplantıda, bölgenin mevcut hali, imar durumu ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerin koordinasyonuna yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.