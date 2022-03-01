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KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, KMTSO meclis toplantısına konuk oldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Şubat ayı Meclis Toplantısına konuk oldu. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, üniversitenin gelişim süreci ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Özgül, “Geleceğin üniversitesini kurmak istiyoruz” dedi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, KMTSO meclis toplantısına konuk oldu

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, KMTSO meclis toplantısına konuk oldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Şubat ayı Meclis Toplantısına konuk oldu. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, üniversitenin gelişim süreci ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Özgül, “Geleceğin üniversitesini kurmak istiyoruz” dedi.

01 Mart 2022 Salı 14:07
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KİÜ’nün 2018 yılında kurulduğunu anımsatan Rektör Özgül, şu an üniversite bünyesinde 5 fakülte, bir lisansüstü eğitim enstitüsü ve 3 Meslek Yüksekokulu bulunduğunu belirtti. Ademik personel ve fiziki mekanlar oluşturuldukça yeni bölümler açtıklarını ifade eden Özgül, “Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş’ımızda ikinci bir üniversite kuruldu. Bugünkü amacım da şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili siz kıymetli iş insanlarımıza bilgi vermek. Çünkü bu memlekete en önemli hizmetleri sunan, istihdam sağlayan sizlersiniz. Ben de bunu bir görev addettim. Dolayısıyla üniversitemiz kurulduğundan bu yana neler oldu onları size bilgilendirmek istiyorum. Tabi öncelikle üniversitemizin şöyle bir şansızlığı oldu. Diğer şehirlerde yeni kurulan üniversiteler, mevcut üniversitelerin bölünmesi ile oluşturulmuştu. Bizim maalesef böyle bir şansımız olmadı. Bu nedenle bazı konularda gecikmeler ve zorluklar yaşadık” diye konuştu.

KİÜ bünyesinde açtıkları bölüm ve programlarda eğitim gören öğrencilerin kısa sürede istihdama katılmasını istediklerini dile getiren Özgül, “Biz nasıl bir üniversite kuralım diye arkadaşlarla tartıştık, istişarelerde bulunduk. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, bugün olan bir takım meslekler 30-35 yıl sonra olmayacak. Biz çocukken bir sürü meslekler vardı. Bugün yok. Biz mümkün olduğu kadar geleceğin üniversitesini kuralım dedik. Bizden mezun olanlar, ayaklarının üzerine bassın, devletten iş beklemesin. Çünkü biliyoruz ki her yıl milyonlarca öğrencimiz üniversitelerden mezun oluyor. Biz öyle bölümler açalım ki bizden mezun olanlar kendi işyerlerini kurabilsin veya dünya vatandaşı olsunlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler iş bulma imkanına sahip olsunlar. Bu düsturla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MÜHENDİSLERİ VE DOKTORLARI BİRARAYA GETİRMEK İSTİYORUM”

Rektör olarak 2 fakültenin üzerinde önemle durduğunu kaydeden Rektör Özgül, bunların Tıp ve Mühendislik Fakülteleri olduğuna işaret etti. Bu fakülteleri KİÜ bünyesine katmak için gayret ettiğini vurgulayan Özgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok önem verdiğim iki alan var. Birincisi mühendislik, ikincisi tıp fakültesi. Şimdi ben kalp hastalıkları uzmanı olduğum için biliyorum. O kadar çok malzeme kullanıyoruz ki biz. Anjiyo yaparken, stent takarken, piller, vs. vs. bunlar sofistike malzemeler değil. Hepsi yurt dışından ithal edilen şeyler. Ve milyarlarca dolar para gidiyor. Ayrıca demirbaşlar için de milyarlarca dolar gidiyor. İşte benim tıp fakültesi istememin nedenlerinden bir tanesi Ar-Ge kurmak. Devlet Hastanesi afiliye olsun ve araştırma yapmak isteyen doktorlar alalım dedik. Biz bunun için çalıştık. Bir de yazılım ağırlıklı mühendislik istedik. Bu neden, çünkü dünya yazılıma gidiyor. Kullandığımız her şeyde yazılım var. Buradan da mezun olan çocuklar, ayaklarının üzerinde dururlar. Bu yazılımla ilgili bölümler açmak istiyoruz. Tabi bunun için epey uğraştık. YÖK’e gittik, YÖK üyelerini tek tek dolaştık. Ben mühendis ve doktorlarımızı bir araya getirmek istiyorum. Belki işadamlarımız bile bu alana yatırım yaparlar. Çok basit malzemeler var, bunlar üretilip dünyaya satılabilir. Çünkü Kahramanmaraş’ın işadamları da girişimci ve yatırımı seven insanlar. Biz mühendisliği aldık ve yazılım mühendisliği için de girişimlerde bulunuyoruz.”

KİÜ kampüs alanı olarak Karacasu Kampüsü’nün tespit edildiğini hatırlatan Özgül, Elbistan’ın yanı sıra Türkoğlu ilçesine de İslami İlimler Fakültesi ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nun kurulduğunu söyledi. Bu meslek yüksekokullarının da teknik bölümler olmasını istediklerinin altını çizen Özgül, “Burada bölümleri açarken de işadamlarımızın ihtiyaç duyduğu bölümleri soruşturdum. Ticaret ve Sanayi Odamızın da bu konuyla ilgili bir araştırması vardı. Onu da göz önünde bulundurduk. Biraz önce de söylediğim gibi biz mümkün olduğu kadar teknik bölümler açmak istiyoruz. Çünkü gerçekten teknik elemana çok fazla ihtiyaç var. Teknik bölümler bir yatırım gerektiriyor. Tabi sizlerin de önerileri varsa onları da dinleriz. Ben sözlerime burada son verirken, üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen politikacılarımıza, bürokratlarımıza ve işadamlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Özgül, daha sonra KMTSO Meclis Üyelerinin konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı. Toplantıda, KİÜ Kariyer Merkezi Müdürü ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yasin Demir tarafından, 11-12 Mart tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı hakkında bilgiler verildi. Doç. Dr. Demir, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde gerçekleştirilen fuarın, öğrenci ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, katılmak isteyen firmalara prosedür hakkında detaylar verdi.

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay ile iş dünyası temsilcilerinin de katıldığı toplantı, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Dünya Gazetesi yazarlarının dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmeler ile son buldu.

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KİÜ Rektörü Prof. Dr. ÖzgülKMTSO Meclis Toplantısına Konuk Oldu
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