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KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Eshab-ı Kehf gönüllülerini konuk etti

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneğini (GÖNÜLDER) konuk etti.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Eshab-ı Kehf gönüllülerini konuk etti

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Eshab-ı Kehf gönüllülerini konuk etti

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneğini (GÖNÜLDER) konuk etti.

28 Aralık 2021 Salı 14:31
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GÖNÜLDER Başkanı Hüseyin Bozkurt ile Eshab-ı Kehf gönüllülerinin geleneksel kıyafetlerle gerçekleştirdiği ziyarete, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ile Eğitimci-Yazar Abdülhakim Eren de eşlik etti.

Ziyarette konuşan GÖNÜLDER Başkanı Bozkurt, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve Eshab-ı Kehf Külliyesi’nde 309 yıl uyuduklarına inanılan Yedi Uyurları tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Eshab-ı Kehf’in tüm semavi dinler açısından önemli olduğunu ifade eden Bozkurt, “Eshab-ı Kehf’de 7 inanmış genci görüyoruz. Onlar bir şirk ortamında dünyaya gelmişler, hakiki imanı bulmuşlar ve Dakyanus’un zulmünden kaçarak sığındıkları mağarada, 309 yıl uyumuşlardır. Aslında onların bu uykusu ölümden sonraki dirilişin de en önemli kanıtıdır. Bizler de Eshab-ı Kehf gönüllüleri olarak elimizden geldiğince, hem bu örnek yaşamları hem de Afşin ilçemizi tanıtmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Konukseverliğiniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Özgül ise, “Gerçekten anlamlı bir gayretin içerisindesiniz. Gerek Eshab-ı Kehf’in gerekse de Afşin’in tanıtımı için örnek bir davranış. Ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Rektör Özgül ve konukları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:57
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Eshab-ı Kehf Gönüllülerini Konuk EttiKİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül
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