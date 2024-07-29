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KİÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde yerini aldı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Ankara Gençlik Parkı ve Kahramanmaraş PiazzaAVYM’de gerçekleştirilen Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde yerini aldı.

KİÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde yerini aldı

KİÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde yerini aldı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Ankara Gençlik Parkı ve Kahramanmaraş PiazzaAVYM’de gerçekleştirilen Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde yerini aldı.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:13

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının tercih süreci başladı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencilerin tercih süreçlerine katkı sunmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ankara Gençlik Parkı’nda ve Kahramanmaraş PiazzaAVYM’de düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde yerini alarak stant açtı.

26-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklere katılan KİÜ akademisyenleri, tercih yapacak öğrencilere lisans ve ön lisans bölüm ve programları hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

PiazzaAVYM’de açılan standı ziyaret eden KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan,aday öğrenciler ve aileleri ile sohbet etti. Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Prof. Dr. Bakan, “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı. Ben sınava katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi ise tercih süreçleri başlıyor. Gençlerimiz eğitim görmek istedikleri üniversiteye yerleşmek ve gelecekte yapmak isteyecekleri meslekleri seçmek için tercihlerini yapacaklar. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyor, başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak öğrencilerin tercih sürecine katkı sunmak amacıyla Ankara ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen tanıtım günlerine katıldıklarını ifade eden Rektör Bakan, şunları söyledi:

“Biz de bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Akademik personelimizi Ankara ve Kahramanmaraş PiazzaAVMY’deki tanıtım günlerinde görevlendirdik. Burada hem bölüm ve programlarımızı tanıtıyor, hem de onları üniversitemize davet ediyoruz. Yine hocalarımız tarafından öğrencilerimizin en doğru tercihleri yapabilmeleri adına yönelttiği soruları cevaplandırıyoruz. Bu süreçte bizi konuk eden Piazza AVYM yönetimine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz. Yine tercih, tanıtım günlerinde görev yapan hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bir kez daha tercih yapacak öğrencilerimize başarılar diliyor, her şeyin gönüllerince olmasını istiyorum. Bilhassa kendilerini İstiklal Üniversitesi’ne davet ediyorum.”

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KİÜ Tercih Ve Tanıtım Günleri’nde Yerini Aldı
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