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Kiü’de 15 Temmuz Paneli

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla “Karanlığa Işık Olan Milletin Zaferi” konulu panel düzenlendi.

Kiü’de 15 Temmuz Paneli

Kiü’de 15 Temmuz Paneli

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla “Karanlığa Işık Olan Milletin Zaferi” konulu panel düzenlendi.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:17

KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Kadir Ayyıldız’ın şehitlerimiz için yaptığı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz kısa filmiizlenildi.

Panelin açılışında konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, 15 Temmuz hain darbe girişimini akıl tutulması olarak nitelendirdi. Milletin okullarında eğitim gören, milletin katkılarıyla orduya katılan hainlerin silahlarını kendini var eden topluma çevirmesini akıl almaz bir durum olarak yorumlayan Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Bundan tam 8 yıl önce, ülkemiz ve milletimiz tarihinin en büyük badirelerinden birini atlattı. Devlet içerisine yuvalanan bir terör örgütü, ülkemizin geleceğine kast etti. Uçaklarının, tanklarının ve silahlarının namlularını milletimize doğrulttu. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimizi hedef aldı. Ancak bu alçakça saldırılar karşısında bizatihi milletin kendisini buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve çağrısı ile aziz Türk milleti, meydanlara inerek namlulara göğsünü siper etti. O gece ülkemizin her köşesinde 7’den 70’e milletimizin her ferdi topyekün bir seferberlik gerçekleştirerek darbeye dur dedi. 251 vatan evladı bu yolda hayatını kaybetti, yüzlerce vatandaşımız ise yaralandı. Şunu ifade etmeliyim ki ben o şehitlerimize karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Onlara haklarımız helal olsun. Umarım onlar da haklarını bizlere helal edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımız için kullandığı ifadeleri anımsayarak, ben de Allah bu millete ve memlekete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın diyorum.”

Prof. Dr. Bakan’ın konuşmasının ardından programın panel kısmına geçildi. KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi UmmahanNerkiz’inmoderatörlüğündeki panelde, KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Arslan Durdu ve Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Soydemir ile KİÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf Taş tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Tarihsel süreç içerisinde FETÖ benzeri yapılanmaların faaliyetlerinin ele alındığı panelde. Dr. Öğr. Üyesi Durdu tarafından “Bir Terör Örgütü Olarak Batınilik ve Selçuklu Devleti’ndeki Faaliyetleri, Dr. Öğr. Üyesi Soydemir tarafından “Osmanlı Devleti’nde İhtilal Teşebbüsleri” ve Öğr. Gör. Yusuf Taş tarafından, “Ayaklanmalarda Medya’nın Rolü: 31 Mart-15 Temmuz” konuları anlatıldı. Selçuklu’dan Osmanlıya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar olan süreçte, FETÖ tipi yapılanmaların eylemleri, ülke ve millete verdikleri zararların dile getirilerek katılımcılar bilgilendirildi.

Soru-cevap bölümü ile son bulan panelde, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından Dr. Öğr. Üyesi Nerkiz’e, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Melike Somuncu ve Doç. Dr. Yasin Demir tarafından Dr. Öğr. Üyesi Durdu ve Dr. Öğr. Üyesi Soydemir’e, KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı tarafından ise Öğr. Gör. Yusuf Taş’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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Kiü’de 15 Temmuz Paneli
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