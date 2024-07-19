KİÜ’de Mezuniyet Coşkusu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans eğitimi ile Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda ön lisan eğitimlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyet belgelerini aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, KİÜ tanıtım filmin gösterimi ve KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Günsu Yılma Şakalar, Doç. Dr. Alper Şakalar ve öğrenciler Seval Nur Deniz, MekselinaMaraşlıgil ile Mücahit Hüseyin Gül tarafından müzik dinletisi ile devam etti.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Bu yıl üniversite olarak ilk lisans mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Bakan, “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ndeki 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan ve adeta ilk göz ağrımız olan kardeşlerimiz bu yıl mezun olarak hayata atılıyor. Onları ve diğer tüm mezunlarımızı yürekten kutluyor, her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Öğrenci velilerine de seslenen Rektör Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün üzerine titrediğiniz, her türlü özveriyi göstererek yetiştirdiğiniz evlatlarınız okullarından mezun oluyor ve çalışma hayatına atılıyor. Ne kadar gurur duysanız azdır. Sizleri de can-ı gönülden tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürü de üniversitemizin akademik ve idari personeline sunmak istiyorum. Öğrencilerimizin eğitimlerini en verimli şekilde alabilmeleri için gayret gösteren, emek veren değerli hocalarıma, yine öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya çalışan idari personelime teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız..”

Üniversitenin gelişim sürecine de değinen Rektör Bakan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni çok daha iyi noktalara taşımak için gayret göstereceklerini söyledi. Bakan, “Bu vesileyle bizlere bu misyonu yükleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımızla birlikte şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine bu çalışmalarda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımız, milletvekilimiz Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de bizlere kapılarını her zaman açık tutan, gerçekleştirdiğimiz her ziyarette samimiyetle bizleri konuk eden TUSAŞ’ın değerli yöneticilerine iletmek istiyorum. İnşallah onların destekleri, bizlerin de gayretleri ile hem üniversitemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Filistinli Kardeşlerimiz Şehitlik Diploması Aldılar

Konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına da dikkati çeken Rektör Bakan, bu vahşetin bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Bu yıl Filistin Üniversitelerinin mezun veremeyeceğini kaydeden Rektör Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu önemli hususa dikkat çekmenin de insani ve vicdani bir görev olduğunu ifade etmeliyim. Evet bugün bizler, siz öğrencilerimizin mezuniyet coşkusunu paylaşıyoruz. Fakat biliyoruz ki 7 Ekim’den bu yana tüm insanlığın gözleri önünde Filistin’de kanayan bir yara var. Filistinli kardeşlerimize yönelik katil İsrail devleti tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırılar, vicdan sahibi her insan gibi bizlerin de yüreğini dağlıyor. Sizler gibi hayaller kuran birçok Filistinli kardeşiniz, mezun olamayacaklar ve genç yaşta kara toprağa girecekler. Ama emin olun ki onlar şehitlik diploması alacaklar ve cennete girecekler. Bir kez daha bu elem verici vahşetin son bulmasını, tüm insanlığın Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almasını diliyorum.”

Törende mezun öğrenciler adına konuşan Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi ve dönem birincisi Mislina Gökhan’da, üniversite hayatını tamamlayarak hayata atılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gökhan, “Üniversitemizin ilk lisans mezunları olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Ben bizleri yetiştiren ve bugünlere getiren ailelerimize, üzerimizde büyük emeği olan hocalarımıza ve birlikte eğitim aldığımız öğrenci arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Daha sonra Rektör Bakan ve dönem birincisi Mislina Gökhan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Gökhan’ın plaketi ve başarı belgesi Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer tarafından takdim edildi.

Ardından, bölüm ve programlardan mezun olan öğrencilerin başarı belgeleri ve plaketleri törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Ramazan Tiryaki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan tarafından takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan tören, Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Yakut’un yaptırdığı mezuniyet andı ve keplerin fırlatılması ile son buldu.