KİÜ’den Tercih-Tanıtım Günleri Etkinliği

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından tercih dönemine giren öğrencilere yönelik tercih ve tanıtım etkinliği düzenliyor. 3-4 Ağustos tarihleri arasında akşam 20.00-22.00 saatleri arasında Uzun Çarşı’da gerçekleştirilen etkinlikte, KİÜ’nün bölüm ve programları tanıtılırken, tercih yapacak öğrencilere de KİÜ akademisyenleri tarafından destek sağlanıyor.

KİÜ tercih standını ziyaret eden KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Tercihleri sırasında, merak ettikleri sorulara cevap arayan tüm öğrenci kardeşlerimi standımıza bekliyorum” dedi. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan, Prof. Dr. Bakan, şunları kaydetti:

“Öncelikle YKS sınavına, büyük bir hazırlık maratonu sonucunda katılıp, puanlarını almış olan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum,ailelerini tebrik ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok uzun soluklu bir yarış. Belki de ilkokuldan başlayarak yıllarca bu sınava hazırlandılar. Bu günde arzu ettikleri bir kariyer yaşamına ilk adımı atmak için, hayal ettikleri bir fakülteye, bir bölüme, bir meslek yüksekokulunu kazanmak isteyecekler. Şimdi YKS sonuçları açıklandıktan sonra, maratonun belki de en nemli aşamasına geçilmiş oldu. O da tercih aşaması. Bunca yıllık emeğin neticesinde genç arkadaşlarımız kendileri için, geleceklerinde, kariyerlerinde devam edecekleri meslekleri belirlemek için ne yapacaklar, kendi sıralamalarına göre tercih yapacaklar. Bu tercihleri yaparken, biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, bu kariyer yolculuklarında çorbada tuzumuz olsun misali bir tanıtım etkinliği yapmak istedik. Tercihlerinde kendilerine destek olmak için bir stant kurduk. Bu standımız iki gün boyunca Uzun Çarşı mevkiinde bulunacak. Akademik ve idari personelimiz burada bulunup, tercihte bulunacak arkadaşlarımızın sorularını, mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacaklar.”