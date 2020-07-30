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KMBB’den bayram hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin İlçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü araç hediye ederek çifte bayram yaşattı.

KMBB’den bayram hediyesi

KMBB’den bayram hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin İlçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü araç hediye ederek çifte bayram yaşattı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 16:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Afşin İlçesi Afşinbey Mahallesinde yüzde 81 engelli olan Hacı Ali Bozkuş’a akülü araç hediye etti.

Çifte bayram oldu

Aldığı hediye karşısında oldukça duygulanan Hacı Ali Bozkuş: “Bir yıldır felcim; gezemiyorum, insan yüzüne hasretim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Yardımlarından dolayı bu bayramda eşi dostu göreceğim. Hem başkanımıza hem de ekibine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuşarak duygularını dile getirdi.

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KMBB’den Bayram HediyesiKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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