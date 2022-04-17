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KMESOB Başkan Adayı Köfte, “Makamın değil esnafın başkanı olacağız”

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Adayı Ali Köfte kentte görev yapan gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

KMESOB Başkan Adayı Köfte, “Makamın değil esnafın başkanı olacağız”

KMESOB Başkan Adayı Köfte, “Makamın değil esnafın başkanı olacağız”

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Adayı Ali Köfte kentte görev yapan gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

17 Nisan 2022 Pazar 10:21
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Yusuf Hacılı Mahallesinde bağ evinde gazetecilerle istişare toplantısında bir araya gelen Ali Köfte: “Esnafımızın önünü açacak projeler yapacağız” dedi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Adayı Ali Köfte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bu akşam on bir ayın sultanı ramazan ayı gazeteci arkadaşlarımıza bir araya geldik, mayıs ayında gerçekleşecek olan birlik seçimleriyle ilgili istişarelerde bulunduk. Güzel bir akşam geçirdik, bizleri kırmayarak gelen tüm gazeteci arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Adaylığını açıkladığı günden itibaren hem oda başkanlarını ve yönetimlerini ziyaret ettiklerinin altını çizen Ali Köfte konuşmasında şunları kaydetti: “Adaylığımı açıkladım günden bugüne kadar hem tüm oda başkanlarımızı ve aynı zamanda tüm yönetim kurullarını ayrı ayrı ziyaretlerde bulunuyorum. Ziyarete bulunduğumuz oda ve yönetim kurulları bizleri çok güzel karşıladılar. Tüm oda başkanları ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle seçime kazanacağıma inanıyorum. Allah nasip ederse Mayısın 8’inde Esnaf Odaları Birliği seçimi Yapacağız. Buradan tüm delegelerimize sesleniyorum. Bize oy veripte bizi 4 yıllık görevi tevdi ederlerse ve bu 4 Yıl içinde bizden memnun kalmazlarsa değiştirsinler, üyelerim benden memnun kalmazsa eğer istifa ederim. Yani artık bir değişim olsun. Hizmet edelim. Kunduracılar Oda Başkanlığımız döneminde yaptığımız projeler, yaptığımız işler birlik seçimini kazandığımız takdirde yapacaklarımızın teminatıdır.”

Anahtar Kelimeler:
KMESOB Başkan Adayı Köfte“Makamın Değil Esnafın Başkanı Olacağız”
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