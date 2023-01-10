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KMTSO Başkanı Buluntu’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

KMTSO Başkanı Buluntu’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak 2023 Salı 08:47

Toplumların gelişimine doğrudan katkı sağlayan basının birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde de önemli bir rol oynadığını belirten Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan basın mensuplarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin de sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan zorlu şartlar altında görevini yapmaya çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.”

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KMTSO Başkanı Buluntu’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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