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KMTSO Başkanı Buluntu’dan mücbir sebep teşekkürü!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, mücbir sebep halinin uzatılmasının işletmeler için hayati önem taşıdığını belirterek, teşekkür mesajı yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan mücbir sebep teşekkürü!

KMTSO Başkanı Buluntu’dan mücbir sebep teşekkürü!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, mücbir sebep halinin uzatılmasının işletmeler için hayati önem taşıdığını belirterek, teşekkür mesajı yayınladı.

03 Eylül 2024 Salı 22:38

Başkan Buluntu, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığımız zor süreçte, devletimizin ve ilgili kurumların destekleriyle mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatılması, işletmelerimiz için hayati önem taşımaktadır. Bu karar, hepimizin yeniden ayağa kalkması için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’e, Bakan Yardımcımız Sn. Abdullah Erdem Cantimur’a, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanımız Sn. Vahit Kirişci’ye, Gelir İdaresi Başkanımız Sn. Bekir Bayrakdar’a, TOBB Başkanımız Sn. RifatHisarcıklıoğlu’na, Sn. Milletvekillerimize, Kahramanmaraş Valimiz Sn. MükerremÜnlüer’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Fırat Görgel’e, Ticaret Borsası Başkanımız Sn. Mustafa Narlı’ya, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Sn. Ahmet Kuybu’ya, Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sn. Abdullah Kalın’a,ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, bölge oda başkanlarımıza, basın mensuplarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak, bu zor günleri geride bırakıp şehrimizi yeniden inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

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