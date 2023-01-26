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KMTSO Başkanı Buluntu’dan Regaip Kandili Mesajı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan Regaip Kandili Mesajı!

KMTSO Başkanı Buluntu’dan Regaip Kandili Mesajı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

26 Ocak 2023 Perşembe 11:46

Mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı olan Regaip Kandili’nin Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olduğunu belirten Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının taçlanacağı Regaip Kandiline bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mübarek üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu anlamda değerlendirmemiz gereken önemli gecelerden birisi de bu gece idrak edeceğimiz, af ve merhametin müjdecisi Regaip Kandilidir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin devamına vesile olması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm üyelerimizin ve hemşerilerimizin Regaip Kandilini kutluyorum.”

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KMTSO Başkanı Buluntu’dan Regaip Kandili Mesajı!
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