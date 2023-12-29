KMTSO Başkanı Buluntu’dan Yeni Yıl Mesajı!

Buluntu, "Bütün enerjimizle yeni projeler üretmek, Akdeniz'in incisi şehrimizi, özlemini duyduğumuz zirvelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. 2024 yılında depremin olumsuz izlerini silerek, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”dedi.

2023 yılının Kahramanmaraş için zor bir yıl olduğunu beliren Başkan Buluntu, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından şehrin büyük bir yara aldığını ifade ederek, mesajının devamında şunları kaydetti: “6 Şubat depremleri, ilimiz için çok büyük bir acıyı beraberinde getirdi. Bu bakımdan 2023 yılı bizim için zor bir yıl oldu. Ancak biz, Kahramanmaraş iş dünyası olarak, bu zorluklara göğüs gerdik ve üretmeye, istihdam sağlamaya devam ettik. İşletmelerimiz, üretimi ve istihdamı korumak ve geliştirmek için var güçleri ile çalıştı. Artık 2023 yılını geride bırakıyoruz. Bu doğrultuda 2024'te ilimiz ve ülkemizin büyük bir atılım yapacağına yürekten inanıyorum.”

2024 yılında toparlanma sürecine odaklanarak daha fazla çalışacaklarını anlatan Başkan Buluntu, ekonominin güçlendirilmesi, yerel iş dünyasının desteklenmesi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve ulusal çapta rekabet edebilir bir iş ortamının oluşturulması için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Buluntu, aynı zamanda depremler sonrası toplumun dayanışma içinde olmasının, yeniden inşa sürecini daha etkili ve hızlı bir şekilde yönlendirebileceğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın, sahip olduğu doğal ve beşeri kaynakları ile Türkiye'nin en önemli ekonomi merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Buluntu, "Bu duygularla, 2024 yılının, huzurlu, istikrarlı, aydınlık, refah seviyesi yüksek bir yıl olmasını temenni ediyor, üyelerimizin ve halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.