KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmesi.

Tedarik Zinciri Finansmanı, satıcılar açısından tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi, esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı, alıcılar açısından ise finansmana kolay erişim, ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması, artan kredi limitleri gibi avantajlar sağlıyor.

KMTSO Fuayesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Gazi Özgür Yılmaz katıldı.

Burada bir konuşma yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Ziraat Bankası’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile güzel bir proje başladı. İş insanları olarak artık dijital ödemeye doğru gidiyoruz. Kart sistemiyle tüm hayatları devam ettirecekleri yeni bir sistem başladı. Oldukça geniş, kapsamlı ve kolay bir uygulama. Bu uygulamanın imza törenini Kahramanmaraş’ta da yaptık. Odamıza üye firmalarımız işlerini bu kartlarla yapabilecekler. Umarım özel sektörün işlerini daha da kolaylaştırır.” şeklinde konuştu.