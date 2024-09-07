KMTSO ve Vakıf Katılım'dan Paket E-Yönetim Platformu İş Birliği

Bünyesinde kayıtlı 12 bini aşkın üyesi olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım ile iş birliği yaptı. KMTSO ve Vakıf Katılım arasında imzalanan protokolle işletmeler, P@ket e-Yönetim Platformu'ndan ücretsiz ya da üst paketlerde indirimli yararlanacak.

BULUNTU: İŞLETMELERİMİZİN E-DÖNÜŞÜM SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İş birliğine ilişkin konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijitalleşme sürecine katkı sağlamak adına Vakıf Katılım ile önemli bir adım attık. P@ket e-Yönetim Platformu sayesinde işletmelerimiz e-dönüşüm süreçlerini hızlandırarak işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilecekler. Ücretsiz ve indirimli hizmetler ile maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda zaman tasarrufu da sağlayacaklar. Bu iş birliği, özellikle KOBİ’ler ve mikro işletmelerin rekabet gücünü artırma noktasında büyük bir fırsat sunuyor. Oda olarak, üyelerimize sunduğumuz bu tarz avantajlarla onların gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

DEDİK: FİRMALAR İŞLEMLERİNİ WEB ÜZERİNDEN YAPABİLECEK

Vakıf Katılım Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Dedik ise şunları kaydetti: "KOBİ’ler, mikro işletmeler, girişimciler, Vakıf Katılım olarak özel hizmetler verdiğimiz ve onlara özel ürünler geliştirdiğimiz bir kategori. Bu iş birliği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, P@ket e-Yönetim Platformu ile hesap ekstrelerine istedikleri zaman erişebilirken, tüm kart kampanyalarının dâhil olduğu kredi kartları ile tahsilat yapabilecek, link ile ödeme alabilecek, aynı zamanda e-Faturasını kesebilecek ve tüm bunları mobil uygulamadan ve web’ten rahatlıkla takip edebilecek."