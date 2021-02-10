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KMTSO’dan Hizmet Kalitesini Artıracak Proje

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) hizmet kalitesini artıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

KMTSO’dan Hizmet Kalitesini Artıracak Proje

KMTSO’dan Hizmet Kalitesini Artıracak Proje

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) hizmet kalitesini artıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:29
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KMTSO’ya bağlı 10 bin üyeye verdiği hizmet ve desteğin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla performans değerlendirme sisteminin kurulmasına yönelik proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecek.

KMTSO birçok geniş bir alana yayılan hizmet yelpazesi ve destek portföyüne sahip bulunuyor. Sektörlerin problem yaşadığı ya da gelişim potansiyeli olan birçok alanda proje ve destek faaliyetleri yürütüyor.

Proje ile hedef grubun performans değerlendirmesinin yapılması, bu değerlendirme sonucunda performansı artıracak aksiyonlar alınması amaçlanıyor. Çalışma performansının artırılması ticaret ve sanayi sektörlerine verilen hizmet ve desteklerde nitelik artışı sağlayacak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız projenin teknik destek sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye start verdiler.

Burada bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bugün DOĞAKA ile bir projemizi daha imzalıyoruz. Oda çalışmalarımızın daha verimli, daha aktif, daha yaratıcı olması için neler yapmamız ve nasıl ölçmemiz gerektiğini saptamak için bir proje geliştirdik. Daha iyi işler yapabilmenin yolunun ölçmek olduğunu biliyoruz. Bu konudaki destek ve yardımları için DOĞAKA Genel Sekreterimiz Onur Yıldız’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise “Kahramanmaraş’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın başvurusu ile performans değerlendirme sisteminin kurulmasına ait sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Aslında en büyük hedef, Ticaret ve Sanayi Odamızın örnek teşkil edecek bu projesinde gerek iç paydaşlarıyla gerek dış paydaşlarıyla etkileşim, organizasyonel yapı ve sorunsal noktalarına değinilerek verimliliğin artırılması kriterlerinin yerine getirilmesini arzuluyoruz. Umarım bu proje diğer sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm kurumsal paydaşlarımıza örnek olur diye düşünüyorum.” dedi.

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