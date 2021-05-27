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KMTSO’dan iş birliği protokolü

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile özel bir eticaret sitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMTSO’dan iş birliği protokolü

KMTSO’dan iş birliği protokolü

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile özel bir eticaret sitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:40
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KMTSO Başkanı Balcıoğlu, KMTSO idari binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründe Türkiye'de önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Balcıoğlu, protokolle oda üyelerinin tekstil sektöründe daha aktif olacaklarını ifade etti.

Şahin Balcıoğlu ve "Fibre2fashion.com" Türkiye Temsilcisi Suat İdil arasında imzalanan protokol kapsamında, uluslararası firmaların tercih ettiği platform, KMTSO üyelerine yüzde 20 indirim avantajıyla sunulacak. Abonelikle sektörde faaliyet gösteren üyelerin dış pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

 

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