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KMTSO’dan TUSAŞ’a ziyaret!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Ömer Cihad Vardan’a ve Genel Müdür Mehmet Demiroğlu’na ‘Hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

KMTSO’dan TUSAŞ’a ziyaret!

KMTSO’dan TUSAŞ’a ziyaret!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Ömer Cihad Vardan’a ve Genel Müdür Mehmet Demiroğlu’na ‘Hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2024 Salı 18:22

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, iş insanı İsmail Kurtul ve Genel Sekreter Yunus Atmalı ile Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Şerbetçioğlu’nun yer aldığı ziyaretin ana gündem maddesi, TUSAŞ ile KMTSO ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık A.Ş. oldu.

BAŞKAN BULUNTU, KAHRAMANMARAŞ UZAY VE HAVACILIK A.Ş. İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ
KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şirketin kuruluş süreci ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında TUSAŞ Başkanı Ömer Cihad Vardan’a kapsamlı bilgiler verdi. Buluntu, Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık A.Ş.'nin bölgedeki sanayi ve teknoloji yatırımlarına büyük katkılar sağlayacağını ve yerel ekonomiyi güçlendireceğini belirtti.

ŞİRKETİN İSTİHDAM VE EĞİTİME SUNACAĞI KATKILAR ÜZERİNDE DURULDU
TUSAŞ Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, TUSAŞ’ın savunma sanayinde yerlilik oranını artırma ve Türkiye’nin bu alandaki bağımsızlığını sağlama konusunda yapılan çalışmaları vurgulayarak, Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık A.Ş.'nin bu vizyon doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Görüşmelerde, Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık A.Ş.'nin bölgenin istihdam ve eğitimine sunacağı katkılar üzerinde duruldu.

Toplantıda, KMTSO ve TUSAŞ arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Başkan Buluntu, TUSAŞ Başkanı Vardan’a ve Genel Müdür Demiroğlu’na nazik ev sahipliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vardan ise KMTSO heyetine teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin ve iş birliklerinin Türkiye'nin savunma sanayindeki liderlik pozisyonunu daha da güçlendireceğini vurguladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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KMTSO’dan TUSAŞ’a Ziyaret!
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